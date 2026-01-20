２月３日の節分に向けて、日光市の寺では１９日から豆まきの準備が始まりました。 世界遺産の日光山輪王寺では、毎年、１年で寒さが一番厳しいとされる「大寒」のころから節分行事の準備を始めます。ほら貝を合図に、山伏姿の僧侶がお盆に盛られた節分に使う豆を清めていきます。 そして、僧侶など６人が福豆やお札、縁起物の小づち守りを、和紙を敷いた升に納めて「福升」を作りました。 節分は、立春の前の日に行われる、鬼を