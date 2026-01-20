大食いタレントもえのあずき（37）が19日までにインスタグラムを更新。サウナショットを投稿した。もえのは「サウナすき？」と問いかけ、自身のサウナショットを公開した。もえのは素肌を桃色に染め、フリフリの水着姿でサウナを満喫している。この投稿にフォロワーからは「スタイルいいし肌白い」「セクシーサンキュー!」「マジヤバいです」とコメントが寄せられている。