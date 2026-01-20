マルコメは1月6日から8日まで都内のホテルで、「2026春夏ご提案会（東京会場）」を開催した＝写真。プラス糀ブランドで展開する「糀甘酒」をはじめ、フリーズドライ（FD）顆粒タイプを含む即席みそ汁、調理みそなど3月上旬から販売する新商品・リニューアル品を提案。春夏の棚割や販促、デリカ向けレシピも紹介した。「糀甘酒」シリーズでは、「糀甘酒LL糖質30％オフ」を新発売し、「糀甘酒LL糀リッチ粒」の小容量130㎖