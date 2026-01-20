ブルドックソースは家庭用ソースの新商品を2月6日から全国で発売。有機認証工場で作られた有機食品「オーガニックソース」、刺激的な味わいの「ストロングソース」2品、世界のスパイシー料理をかけるだけで手軽に楽しめる「ワールドスパイシーソース」2品の計5品を投入する。「オーガニックソース」（200㎖）は素材の旨みを詰め込み、やさしい味わいに仕立てたソース。有機野菜・果実をふんだんに使用し、有機米酢と有機