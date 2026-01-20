静岡県警本部静岡県長泉町の住宅兼店舗に男たちが押し入り、現金約1千万円を奪った事件の共犯として、県警は20日、強盗致傷と住居侵入の疑いで神奈川県の19歳の会社員男を逮捕した。この事件では、神奈川県の少年3人が逮捕されている。逮捕容疑は、少年3人と共謀して昨年12月22日未明、長泉町納米里の住宅兼店舗に侵入。住人の80代夫婦を緊縛して夫にけがをさせ、現金を奪った疑い。夫婦は当時、建物2階で就寝していた。夫が