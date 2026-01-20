◆大相撲初場所１０日目（２０日・両国国技館）東十両７枚目・栃大海（春日野）の初場所休場が決まった。右膝内側側幅靱帯（じんたい）損傷の診断書を提出した。９日目の藤凌駕戦で押し出された際に、右膝を痛め車いすで診療所に向かっていた。休場は初めて。現在３勝６敗で、来場所十両に残れるかは微妙な状況だ。