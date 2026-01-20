テレビ朝日の紀真耶アナウンサー（33）が19日までに、インスタグラムを更新。マイブームを明かした。紀アナは「裁縫にハマって色々な鞄を作っています!」と明かすと「最近は大きめのショルダーバッグを」と手作りしたバッグを持ち笑顔のショットや、バッグを肩からかけた後ろ姿を披露。「手作りを自分で持つの!?と驚かれることもありますが自信を持って持ちます!!!」と記したほか、ハッシュタグを付けて「#色んな動画を参考に#