現役引退を表明した元投手のライアン・プレスリー氏（37）がツインズの選手育成担当に就任すると19日（日本時間20日）、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が報じた。同サイトは、ニューヨークポスト紙のジョン・ヘイマン記者らの情報として、プレスリー氏がツインズに入団し、メジャー、マイナーの両方で選手育成に携わると伝えた。通算117セーブ、111ホールドを記録したプレスリー氏は17日（同18日）に現役引退を表