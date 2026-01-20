19日、ロシアによる空爆現場で行われた捜索活動＝ウクライナ東部ハルキウ（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は19日の声明で、迎撃用無人機を活用した新防空システムを構築する方針を表明した。今月、第1副首相兼デジタル転換相だったフェドロフ氏を国防相に起用しており、軍改革に改めて意欲を示した。フェドロフ氏によると、ロシア軍は昨年、約10万機のイラン製無人機「シャヘド」などを使用し