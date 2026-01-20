19日午前8時前、熊本県山鹿市鹿校通2丁目の三友公民館で「畳の部屋が燃えている」と119番があった。山鹿署によると、平屋の公民館が全焼した。無人で施錠されていたが、同日朝から公民館を借りて商品を販売予定だった業者が、事前に受け取っていた鍵で玄関を開けて入ると、既に出火していたという。