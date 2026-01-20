オリックス・バファローズで内野手を務める西野真弘さんが、プロ11年目を迎えた心境について語りました。オリックス・バファローズ内野手の西野真弘さん☆☆☆☆東海大浦安高校から国際武道大学、社会人野球のJR東日本を経て、2014年のドラフト7位でオリックスに入団した西野さん。堅実な守備と着実な打撃でチームを支え、2025年シーズンは自己最多となる7本塁打・35打点・打率.287を記録し、キャリアハイを更新しました。20