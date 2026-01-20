国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）が２０日、男子のＦＩＦＡランキングを発表し、アジア勢最上位の日本は前月より１つ順位を下げ、１９位となった。６月に開幕する北中米Ｗ杯本大会の１次リーグで対戦するオランダは７位、チュニジアは４７位だった。上位の順位の変動はなく、１位スペイン、２位アルゼンチン、３位フランス、４位イングランド、５位ブラジル、６位ポルトガル、７位オランダ。モロッコが８位に浮上し、９位ベルギー