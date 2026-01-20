ドル円理論価格1ドル＝158.53円（前日比+0.84円） 割高ゾーン：159.03より上 現値：158.23 割安ゾーン：158.03より下 過去5営業日の理論価格 2026/01/19157.69 2026/01/16157.94 2026/01/15158.50 2026/01/14157.67 2026/01/13156.69 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動