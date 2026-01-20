債券売り止まらず、日本10年債利回り2.30%、40年債利回り4%台に乗せる 高市政権による財政悪化懸念で債券は下落し続けており利回りは上昇。10年債利回りは約27年ぶりに2.30%台に上昇。40年債利回りは2007年開始以来はじめて4%台に乗せた。