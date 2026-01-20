気象台は、午前9時34分に、高潮警報を根室市、別海町に発表しました。また大雪警報を羅臼町に発表しました。【警報エリアを確認】【高潮警報】北海道・根室市、別海町に発表 20日09:34時点根室地方では、20日夕方まで大雪に、20日夕方から20日夜のはじめ頃まで高潮に警戒してください。避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意