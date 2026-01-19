「ツチヤカバン（TSUCHIYA KABAN）」が、「SHINYAKOZUKA（シンヤコヅカ）」とのコラボレーションアイテム第4弾を2026年秋頃に発売する。【画像をもっと見る】同コラボは、シンヤコヅカがイタリア・フィレンツェで開催されたメンズウェアの見本市「Pitti Immagine Uomo（ピッティ・イマージネ・ウオモ）」で発表した2026年秋冬コレクションのランウェイで初披露。土屋鞄製造所が昨年60周年を迎え、ものづくりの姿勢が共鳴したこ