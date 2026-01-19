2025年9月に死去したジョルジオ・アルマーニ（Giorgio Armani）氏が生前手掛けた衣装が、「第68回ウィーンオペラ舞踏会」のオープニングセレモニーに登場する。同イベントは2月12日に開催し、ウィーン国立バレエ団のダンサーが着用。アルマーニ氏が最後に手掛けたプロジェクトの一つだという。【画像をもっと見る】世界屈指の社交文化イベントとして知られるウィーンオペラ舞踏会には、毎年100組を超えるデビュタントカップル