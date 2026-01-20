【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESの「一秒」が、2月6日に開幕する『ミラノ・コルティナ2026オリンピック(TM)』に向けて、日本テレビ系アスリート応援ソングに決定した。 ■「一秒」は荒川静香や櫻井翔が取材した選手たちの声を元にした応援ソング 「一秒」は、メインキャスターの荒川静香やスペシャルキャスターの櫻井 翔が取材してきた選手たちの声が元になって制作された。 羽生結弦選手