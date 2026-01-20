カレーうどん材料（2人分）残り物のカレー：お玉3杯くらい（約500g）鰹節：1パック（5g）しょうゆ：大さじ1みりん：大さじ1水：500mlエリンギ：2本しめじ：1/2パック（100g）しいたけ：2枚せり：2茎長ねぎ：1/2本冷凍うどん：2玉柚子：適量調理工程1しいたけは、十字に4つ切り、しめじは小房にし、エリンギは4センチ長さのくし切りにする。せりはざく切り、長ねぎは白髪ねぎにする。ゆずの皮は薄くそぐ。冷凍うどんはレンジで解凍