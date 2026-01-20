19日、スイス・チューリヒで行われたダボス会議に反対するデモ（共同）【ダボス共同】スイス東部ダボスで開催中の世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）に反対するデモが19日、スイス最大都市チューリヒで行われた。地元メディアによると、2千人以上が参加。一部が暴徒化し、商店の窓ガラスを割ったり、路上の荷物に放火したりするなどした。けが人は伝えられていない。ダボス会議には世界各国の首脳や大企業幹部らが集結