東京・JR品川駅から歩いて数分の場所に東京都中央卸売市場食肉市場がある。ここから出荷される牛肉や豚肉は「芝浦ブランド」と呼ばれ、国内はもとより、海外でも認知度が日々向上している。いま、「芝浦ブランド」を世界のブランドにしようと、東京都は大規模な設備更新やブランドのPR作戦を展開している。高品質・安全・新鮮芝浦ブランドが人気を博す理由は、「高品質」「安全」「新鮮」の3つのポイントがある。高品質なのは、全