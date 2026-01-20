◇姫路競馬１日目（１月２０日）《小牧太》１５勝。ワンダーブリング（１０Ｒ）で勝利を意識。「調子は変わらないのでここでも」（◎）。ナナン（１２Ｒ）も「調子はいいと聞いている」（◎）。タンタンドル（７Ｒ）は「一度使った上積みが見込める」（○）。クレイズシネマ（１１Ｒ）も「メンバーが一気に強化されたが、調子のよさを生かしたい」（○）。サクラトップセラー（４Ｒ）は「久々がどうか」（○）。《下原理