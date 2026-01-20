カブス・今永昇太投手（３２）が２０日、高知市内で中日・金丸らと自主トレを公開。大勢の報道陣を前に午前９時１２分からトレーニングを開始した。今永は昨季終了後にＦＡとなったが、昨年１１月に球団から提示されていたクオリファイングオファー（ＱＯ）を受託。２２０２万５０００ドル（約３４億２０００万円＝当時のレート）の単年契約でカブス残留を決めていた。２３年オフにはポスティングシステムを利用し、ＤｅＮＡか