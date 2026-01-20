どんな商品やサービスでも、特色がなければ生き残れない。まして、あらゆる個性がしのぎを削り合い「笑い」を届ける芸人の世界ではなおさらだ。“○○芸人”は、すでに出尽くしたようにも思っていたところに、ニューカマーが現れた。車いすをネタにする漫才コンビ「爆走マシン」である。ボケの車太郎さんは、国の指定難病である先天性の骨形成不全症により、車いすで生活をする人物。もちろん一つの”個性”でもあるが、笑いに昇華