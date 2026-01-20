‘25年は結成20周年イヤーを駆け抜けたAKB48。新春の恒例の成人イベント「二十歳のつどい」を1月12日、東京・神田明神で開催した。“AKB48と同い年世代”と題して、18期生の秋山由奈、新井彩永、工藤華純、久保姫菜乃、迫由芽実、19期生の花田藍衣が艶やかな晴れ着姿を披露した。グループが結成した4日後に生まれた秋山は、「AKB48は20年間、先輩方がつないでくださった場所。そんな歴史あるAKB48の大切な特別な日にメンバーと