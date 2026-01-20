メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。顔の印象を大きく変えるのが眉ですが、大人世代を素敵に見せる眉メイクってどんなものかわからない方も多いのではないでしょうか？そこで今回は、大人の眉メイクでまずやめたいNGを3つご紹介します。【詳細】他の記事はこちら眉頭の主張が強い眉頭をはっきり濃く描くのが良くないというのは、ご存じの方も多いと思います。でも、眉頭の毛の密度がしっかりある方など、眉頭を淡く仕上げ