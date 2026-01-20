キッチンシンクの排水口の汚れやヌメリ、臭いは特に気になる問題…。毎日の食器洗いのあとに排水口を掃除するのは、正直手間に感じますよね。そんな悩みから解放してくれる優秀な商品をダイソーで発見しました！独自の設計で、ヌメリが付きにくくお手入れがしやすい排水口リング。家事ストレスを減らせて楽になりますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：排水口らくらくリング専用袋、排水口らくらくリング価格：各￥110