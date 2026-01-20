「今年こそダイエットをしよう」「キャリアアップに向けて勉強をしよう」。このように意気込んでも、一か月後にはやる気がなくなっている――。その原因は、目標設定がうまくいっていないからかもしれません。適切な目標を立てられれば、達成に向けたアクションを起こしやすくモチベーションも保てるはずです。そこで本記事では、目標設定に使えるフレームワークを3つご紹介します。具体例や実践例も