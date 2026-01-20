2008年のナビスコカップ制覇、J２やJ３の優勝経験もある大分トリニータ。タイトル獲得の歴史があるなかで、2021年にJ１で18位に沈み、J２降格を強いられて以降の４年間は、５位、９位、16位、16位と下降線を辿ってしまっている。その流れを変えるべく、今季からは北海道コンサドーレ札幌、横浜FCをJ１に導いた実績のある四方田修平監督を招聘。チーム再建に向けて新たにスタートした。１月13日から行なわれた宮崎キャンプで