厚生労働省は、４月から全ての医療機関に対し、医療事故かどうかを判断した経過などの記録の保存を義務づける方針を明らかにした。事後検証をしやすくし、判断の一貫性を高めるのが狙い。入院可能な医療機関に医療安全の管理者を置くことも義務化し、医療事故への対応力の向上を図る。１９日の専門家部会で関係省令の改正が了承された。医療事故調査制度では、医療現場で予期せず患者が死亡した場合、医療機関は遺族に説明し、