女子ゴルフの金田久美子が１９日、自身のインスタグラムを更新。「海外、足出しがち」などとつづり、ハワイの街角などで撮影した写真を投稿した。「日本じゃよっぽど暑い日じゃなきゃ私服でショートパンツ履きづらいのに海外だと余裕で履けちゃう、不思議」と自己分析し、「私世代のおねぇさん方共感してくれると思います」と結んだ。スラリ伸びた長い脚のオフショットにはフォロワーから「モデルみたいです」「日本のエ