タレント中川翔子が20日未明、X（旧ツイッター）を更新。Xをめぐり思いをつづった。中川は午前2時50分ごろの更新で「xが無理になってきた」とだけつぶやいた。この投稿に対し「疲れたら休んだらいいのよ」「ここ最近のXの空気、本当にしんどいよね…」「無理しないでほしいよ」「心配です!!」「ご無理なさらず距離をとってくださいね」「ゆっくりで良いと思いますよ」「ゆっくり休んでください」などと心配や励ましの声などが寄せ