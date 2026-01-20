双方の意見が分かれた際に、最適解を見つけるにはどうすればいいか。弁護士の嵩原安三郎さんは「たとえば家族旅行の相談をするなかで、家族間で行き先が割れた際には、解釈をはさんではいけない。すばらしい休日を家族で過ごすためには事前の交渉が必要だ」という――。※本稿は、嵩原安三郎『ワンランク上の交渉力』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／jamesteohart※写真はイメージです - 写真＝iStock.