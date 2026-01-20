三井不動産は1月15日、同社初となるマルチテナント型冷凍冷蔵倉庫「MFLP杉戸」(埼玉県北葛飾郡杉戸町)を着工した。(仮称)MFLP杉戸 外観イメージ同施設は、埼玉県杉戸町に位置し、圏央道や東北自動車道へ近接する好立地で、首都圏全域への広域配送拠点として2027年8月の竣工を予定している。EC市場の拡大や冷凍食品需要が高まる一方、国内の物流施設は約48.3%が築40年を超え、老朽化や環境規制への対応が急務となっている。こうした