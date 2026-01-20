コロナ禍で需要を伸ばした日本のバイク市場だが、今はひと段落といった雰囲気。2026年のバイク市場で注目のトピックは? 日本自動車工業会の二輪車委員会メディアミーティングで探ってきた。2026年のバイク市場は「新基準原付」がカギを握る?「新基準原付」は普及する?日本自動車工業会(自工会)が「第13回 自工会 二輪車委員会メディアミーティング」を開催した。日本におけるバイクの販売状況などについて、前年の振り返りと今年の