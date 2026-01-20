近年、認知症の新薬が注目を集め、多くの人が「薬さえ飲めば予防できる」と期待を寄せています。しかし、脳神経内科医の田頭先生は、こうした認識に警鐘を鳴らします。今回のテーマは「認知症予防における薬との付き合い方」です。認知症の薬は「治す薬」ではない近年は非常に高額な認知症の新薬が注目されています。 しかし田頭先生は、まず大前提として「認知症の薬は、認知症を治す薬ではない」ことを頭に置く必要があるといい