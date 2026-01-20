XG XG（JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONA）がこのほど、都内で行われた『コカ・コーラ FIFA ワールドカップ トロフィーツアー』お披露目イベントに出席。2026年サッカー・ワールドカップ（W杯）の理想の観戦スタイルを発表。なかでも「月でいろいろな惑星から来た宇宙人と!!宇宙食やコーラで観戦」というHARVEYのスタイルにMAYAも「XGらしい」と唸った。