大相撲の東十両7枚目、栃大海（26＝春日野）が20日、休場した。9日目の藤凌駕戦で押し出され、土俵下へ転落した際に右膝を負傷。立ち上がることができず車いすで運ばれていた。休場は栃大海の休場は2017年九州場所の初土俵以来初めてで、10日目の対戦相手、大青山（荒汐部屋）は不戦勝となる。春日野部屋唯一の関取である栃大海は9日目まで3勝6敗。再出場がなければ幕下転落の可能性もある。部屋は1935年夏場所から関取が途絶