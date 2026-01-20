テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（31）が20日までに自身のスレッズを更新。映画を見て号泣したと明かした。「見ましたわかってはいたけれどめっちゃ泣きました。いつかまた復活して欲しいというのはファンのエゴなのでしょうか…」とつづり、劇場版「緊急取調室THE FINAL」の映画チケットの写真を公開した。この投稿に対し「観にいかねば！」「わかる〜」「面白かった、けど泣くところあったかな？いやいやいやいや、で笑わせ