秋田地方気象台は「風雪と高波および大雪に関する秋田県気象情報」を午前5時58分に発表しました。沿岸では、冬型の気圧配置の影響により、西よりの強い風やしけとなるでしょう。20日は雪を伴った強い風や高波に注意・警戒してください。また、県内では、21日未明から大雪に注意・警戒してください。＜概況＞20日は低気圧が急速に発達しながら日本の東から千島近海へ進み、日本付近は冬型の気圧配置が次第に強まるでしょう。21日か