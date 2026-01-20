1月20日未明、静岡市葵区の路上で、立っていた女性に理由もなく暴行を加え、けがをさせた疑いで、北海道に住む34歳の男が現行犯逮捕されました。 傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは、北海道北見市の自称・漁師の男（34）です。男は、20日午前1時半頃、静岡市葵区両替町の路上で、立っていた中国籍の女性（54）に、理由もなく胸ぐらをつかんで突き飛ばすなどの暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。 警察によりますと、