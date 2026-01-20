2025年12月に静岡県長泉町で発生した強盗傷害事件で、警察は2026年1月20日、19歳の会社員の男を逮捕しました。 住居侵入と強盗傷害の疑いで逮捕されたのは神奈川県に住む1会社員の男(19)です。 2025年12月、長泉町の店舗兼住宅で高齢の夫婦が拘束され、現金約1000万円が奪われた強盗傷害事件で、警察は実行役とされる17歳の少年3人を強盗傷害などの疑いで逮捕・送検しています。 今回逮捕された19歳の男は、既に逮捕・送検され