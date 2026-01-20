竹田麗央が自身のインスタグラムを更新。「12月と1月の思い出」とだけ記すと、18枚の写真や動画を一挙に投稿した。【写真】竹田麗央とくまモン「ちょいと似てる」？地元のシンボル、熊本城の写真からスタート。2枚目は昨年末、仲良しの小祝さくらと一緒にスポンサー契約を結ぶ企業へ挨拶に行った時の写真。またウェア契約を結ぶブランドのイベントに参加した時に、小祝、稲垣那奈子、中村心と撮った写真も公開した。また今年は正月