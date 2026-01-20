２０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）がトキ（高石あかり）に英語を教えるシーンが放送された。ヘブンの記事が大反響だったことに味を占めた松江新報の梶谷（岩崎う大）は、またも夕食時にヘブン宅にやってきて、ネタを求める。毎日毎日何かネタがあるわけでもなく、トキも迷惑そうな顔を隠せない。仕方なく、ヘブンがトキに英語を教えているところを梶谷に公開。紙は「ＰＡ