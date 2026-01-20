高市早苗首相が通常国会召集日の1月23日に衆院を解散すれば、日本経済にどのような影響があるのか。就任前後から上昇基調にある株価は解散報道で勢いを増し、自民党が選挙で勝利すれば「高市トレード」が続くとの期待が寄せられる。ただ、総選挙に伴い国会審議が遅れるため来年度予算案の年度内成立は困難となり、自治体や国民生活には負の影響が生じる。話題のサスペンス小説『奪われる～スパイ天国・日本の敗戦