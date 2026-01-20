ロシア政府の報道官によると、パレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する「平和評議会」にプーチン大統領が招待された。ロシア政府はこの招待を検討しており、米政府に詳細を要求している。また、ロシアと経済的・軍事的なつながりの強いベラルーシのルカシェンコ大統領も招待を受けた。 報道によると、平和評議会のメンバー国の任期は３年で、常任メンバーになるには１０億ドル以上の拠出金が必要