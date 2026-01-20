サッカーのスペイン１部Ｒソシエダード所属で、１８日のホーム（レアレ・アレーナ）のバルセロナ戦で先発し、後半２４分に負傷交代した日本代表ＭＦ久保建英（２４）が日本時間２０日未明に自身のＳＮＳを更新した。心配される負傷について「怪我で少しの間離脱することになりました。大事な時期にチームの力になれず悔しいですが、しっかり治して強くなって戻ってきます」とつづった。１―０で迎えたバルセロナ戦の後半２１