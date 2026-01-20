大相撲の東十両7枚目、栃大海（26）＝本名塚原隆明、埼玉県出身、春日野部屋＝が初場所10日目の20日、休場した。6敗目を喫した9日目の藤凌駕戦で右膝を痛めたとみられる。このまま再出場しなければ、来場所の十両残留は微妙な状況。栃大海の休場は2017年九州場所の初土俵以来初めて。10日目の対戦相手、大青山は不戦勝。今場所の十両以上の休場者は初めて。