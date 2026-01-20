千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。1月18日（日）の同番組では、峯岸みなみが現在の悩みを大悟に真剣相談する場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は、喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた大悟が、どんなアドバイスをして、その間に何本のタバコを吸うのかを検証する企画「大悟の人間性検証ドッキリ！」に、峯岸が仕掛け人として登場。子育てと仕事のバランスに悩む本音を打ち明けた。