【コラボ記念グッズ】 2月4日～3月31日 販売 価格：550円～ viviONは、同社が運営するVtuberグループ「あおぎり高校」とサッカークラブ「南葛SC」のコラボレーショングッズを2月4日に発売する。 グッズは漫画家・高橋陽一氏が代表を務める「南葛SC」とviviONのパートナーシップを象徴する特別な取り組みとして販売されるもので、あ